NoSilenceInMusic: Ο Elton John κατά του ρατσισμού στη μουσική βιομηχανία

Περισσότεροι από 700+ καλλιτέχνες και εκπρόσωποι της βρετανικής μουσικής βιομηχανίας συνυπογράφουν ανοιχτή επιστολή με τίτλο «#NoSilenceInMusic» με την οποία ζητούν την εξάλειψη του ρατσισμού στη μουσική.

Μεταξύ άλλων, την επιστολή υπογράφουν ο Elton John και ο σύζυγός του, David Furnish.

«Ο David κι εγώ είμαστε υπερήφανοι που είμαστε μεταξύ των 700+ υπογραφόντων της επιστολής #NoSilenceInMusic. Δεν υπάρχει χώρος για οποιαδήποτε προκατάληψη στη μουσική ή στην κοινωνία στο σύνολό της», έγραψε ο Elton John σε ανάρτησή του στο Twitter.

«Πρέπει να είμαστε ενωμένοι για να εξαλείψουμε όλες τις μορφές ρατσισμού και μίσους που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι εξαιτίας του ποιοι είναι ή του τι πιστεύουν. Η μουσική είναι ένα μέρος για τη διάδοση της χαράς», συνέχισε σε επόμενο μήνυμά του ο 73χρονος καλλιτέχνης.

We must be united to eradicate all forms of racism and hatred against people because of who they are, or what they believe in. Music is a place for spreading joy. (2/2)

— Elton John (@eltonofficial) August 5, 2020