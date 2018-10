O Eminem συνεχίζει να σπάει ρεκόρ και το 2018

Ξεπέρασε σε πωλήσεις τους Drake, Post Malone και Cardi B, ενώ το «Killshot» με στόχο τον Machine Gun Kelly κατέκτησε το YouTube.

Το 2018 είναι μια άκρως πετυχημένη χρονιά μέχρι στιγμής για τον Eminem , αφού το δέκατο άλμπουμ του με τίτλο «Kamikaze» και το πρόσφατο single «Killshot» έχουν σπάσει δύο αξιοσημείωτα ρεκόρ . Σύμφωνα με τα στοιχεία του Chart Data, το «Kamikaze» είναι το πρώτο hip hop άλμπουμ σε πωλήσεις για το 2018, αφήνοντας πίσω του τον Drake , τον Post Malone , την Cardi B και τον XXXTentacion και αποδεικνύοντας περίτρανα πως «ο παλιός είναι αλλιώς» .

Το «Killshot» από την άλλη έπιασε την τρίτη θέση στη λίστα των βιντεοκλίπ με τα περισσότερα views εντός 24 ωρών από την κυκλοφορία του στο YouTube . Το single του Eminem είχε 38,1 εκατομμύρια views , πίσω από το «Look What You Made Me Do» της Taylor Swift (43,2 εκατομμύρια views) και το «Idol» των BTS με 45 εκατομμύρια views. Ο 50 Cent έσπευσε να συγχαρεί τον στενό φίλο και συνεργάτη του μέσω μιας ανάρτησης στο Instagram, τονίζοντας πως ο Eminem έχει το «μεγαλύτερο τραγούδι hip hop» στο YouTube.

Το ρεκόρ του Eminem μάλλον θα δυσαρέστησε τον Machine Gun Kelly , αφού το «Killshot» αποτελεί «απάντηση» στο «Rap Devil» , το οποίο με τη σειρά του καυτηρίαζε το «Not Alike» από το «Kamikaze». Ο Kelly σχολίασε το ρεκόρ, βαθμολογώντας το τραγούδι με «6 στα 10» και καλώντας τον Eminem «να απαντήσει στα γεγονότα».

Η κόντρα του Eminem με τον Machine Gun Kelly αρχικά είχε αποδοθεί σε ανάρμοστο σχόλιο που είχε κάνει ο δεύτερος για την κόρη του πρώτου, την Hailie Scott-Mathers . Στη συνέχεια όμως ο Eminem εξήγησε σε συνέντευξή του πως ο λόγος που έγραψε το «Not Alike» ήταν επειδή ο Machine Gun Kelly ισχυρίστηκε πως ο 46χρονος ράπερ επιχείρησε «να βάλει εμπόδια» στην καριέρα του απαγορεύοντάς τον από το μουσικό κανάλι του, το Shade 45 .