Pet Shop Boys: Μεταφέρεται στο 2022 η συναυλία τους στην Αθήνα

Το «Release Athens» θα υποδεχτεί τους Pet Shop Boys στην Πλατεία Νερού την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022.

Λόγω της συνεχιζόμενης πρωτόγνωρης κατάστασης με την πανδημία του COVID-19, οι Pet Shop Boys αποφάσισαν να επαναπρογραμματίσουν την περιοδεία τους για το 2022.

Η νέα ημερομηνία για την Ελλάδα είναι η Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022, στην πλατεία Νερού, στο πλαίσιο του «Release Athens 2022».

Τα εισιτήρια που έχουν διατεθεί ισχύουν κανονικά για τη νέα ημερομηνία, ενώ η προπώληση συνεχίζεται στο releaseathens.gr και το viva.gr. Μπορείτε να ενημερωθείτε για τις επιλογές που έχετε, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ισχύουσες αποφάσεις, στο link: releaseathens.gr/voucher-info/

Περισσότερες λεπτομέρειες θα γίνουν γνωστές όταν υπάρξουν οι απαραίτητες διευκρινήσεις και οι αντίστοιχες επίσημες ανακοινώσεις από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς σχετικά με τις προγραμματισμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Από τη μεριά του, το «Release Athens» βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με όλους τους καλλιτέχνες όμως, όπως γίνεται αντιληπτό, τα πάντα εξαρτώνται από την πορεία της πανδημίας, το ρυθμό με τον οποίο προχωράει ο εμβολιασμός και τις κυβερνητικές αποφάσεις, παράγοντες πού δεν είναι σε θέση ούτε να προβλέψει ούτε να επηρεάσει, όπως τονίζουν οι διοργανωτές.

Οι Neil Tennant και Chris Lowe, το πιο επιτυχημένο ντουέτο στην ιστορία της βρετανικής σκηνής, έρχονται στην Αθήνα με το εντυπωσιακό «Dreamworld: The Greatest Hits Live» show τους, γεμάτο από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σπουδαίας καριέρας τους.

Από την ημέρα που υπέγραψαν στην Parlophone Records, οι Pet Shop Boys ξεκίνησαν να γράφουν ιστορία στο χώρο της pop μουσικής. Οι αριθμοί ζαλίζουν: 42 Top 30 singles, 22 Top 10 hits, 4 No. 1, 14 Top 10 albums και αντίστοιχη, αν όχι ακόμα μεγαλύτερη, επιτυχία σε ολόκληρο τον κόσμο.

«It’s A Sin», «West End Girls», «Heart», «Go West», «Always On My Mind», «Love Comes Quickly», «Domino Dancing», «What Have I Done To Deserve This», «Suburbia», «Being Boring», «Can You Forgive Her», «Left To My Own Devices», «Se A Vida E (That’s The Way Life Is)» είναι μόνο μερικά από τα υπέροχα τραγούδια που μας έχουν χαρίσει οι Pet Shop Boys όλα αυτά τα χρόνια και θα τα απολαύσουμε ζωντανά το βράδυ της 30ης Ιουνίου 2022.

Περισσότερα ονόματα για τη συγκεκριμένη ημέρα θα ανακοινωθούν σύντομα.

Η προπώληση συνεχίζεται προς 40 ευρώ και για συγκεκριμένο αριθμό εισιτηρίων. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Επίσης, διατίθενται περιορισμένα VIP εισιτήρια, με τρέχουσα τιμή στα 120 ευρώ.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές: Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους, οpen–bar, προτεραιότητα πρόσβασης στον χώρο, ιδιωτικό parking, ξεχωριστές τουαλέτες.

Διάθεση εισιτηρίων

• Τηλεφωνικά στο 11876

• Online στα www.releaseathens.gr / www.viva.gr

• Φυσικά σημεία: Καταστήματα Wind, Reload, Ευριπίδης, Πολυχώρος Yoleni’s (Σόλωνος 9) και Viva Spot Τεχνόπολης (μέσα στο χώρο της Τεχνόπολης, είσοδος από οδό Περσεφόνης, Δευ-Σαβ 11.00-19.00).