PJ Harding και Noah Cyrus κυκλοφορούν το EP «People Don’t Change»

Το EP εξερευνά το βαθύ δεσμό που ανέπτυξαν ο PJ Harding και η Noah Cyrus κατά τη διάρκεια της συνεργασία τους.

Έχοντας ξεκινήσει τη συνεργασία τους τον τελευταίο χρόνο, ο PJ Harding και η Noah Cyrus κυκλοφορούν το κοινό EP τους με τίτλο «People Don’t Change».

Η Noah Cyrus, υποψήφια για βραβείο Grammy στην κατηγορία «Καλύτερου Πρωτοεμφανιζόμενου Καλλιτέχνη» και ο περιζήτητος Αυστραλός τραγουδοποιός και παραγωγός PJ Harding (Chromeo, Ruel, Jessica Mauboy, Guy Sebastian) δημιούργησαν ένα άσπαστο δημιουργικό δεσμό μετά την συνεργασία τους σε τέσσερα τραγούδια του EP «The End Of Everything» της Noah που κυκλοφόρησε το 2020, συμπεριλαμβανομένου του διπλά πλατινένιου «July».

Το EP οδήγησε σε αμέτρητες συναντήσεις στο στούντιο στα τέλη του 2019, κατά τη διάρκεια των οποίων οι δύο καλλιτέχνες δεν έγραφαν απλά μαζί, αλλά τραγουδούσαν κιόλας. Στο αποκορύφωμα της πανδημίας, συνέχισαν να συνθέτουν και να ηχογραφούν μέσω διαδικτύου και ολοκλήρωσαν το EP τους στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς.

Το πρώτο δείγμα από τη συνεργασία τους ήταν το single «Dear August» και ακολούθησε το «You Belong To Somebody Else», δύο τραγούδια με επιρροές από διαφορετικά είδη μουσικής, όπως η americana, η folk και η κλασσική country.

«Το προηγούμενο καλοκαίρι, το “July” μας έφερε πολύ κοντά, αλλά ήταν μία πολύ αβέβαιη εποχή», θυμάται ο PJ Harding.

«Είμαι αρκετά εύκολος σαν άνθρωπος, αλλά ήμουν αρκετά αγχωμένος με το να βρίσκομαι στο Λος Άντζελες ενώ η πανδημία βγαίνει εκτός ελέγχου. Είχα πολλές συζητήσεις με την οικογένεια μου για την πιθανότητα να μετακομίσω πίσω στην Αυστραλία. Στο τέλος αυτό έγινε. Το “Dear August” γράφτηκε ως ένα γράμμα αγάπης στο μέλλον, με ελπίδα ότι υπάρχει φως στην απέναντι πλευρά. Δεν το έχουμε δει ακόμα, αλλά συνεχίζουμε να ψάχνουμε», περιγράφει.

«Ήταν σαν να ολοκληρώναμε ένα κύκλο και ταυτοχρόνως ήταν κάπως αστείο όταν γράψαμε το “Dear August” μετά το “July”», δηλώνει η Noah Cyrus.

«Περνούσα πολλά εκείνη την περίοδο. Υποφέρω από αγχώδη διαταραχή και κατάθλιψη. Ήμασταν σε αυτό το σκοτεινό σύννεφο που είναι πολύ εύκολο να ξεκινήσεις τις κακές συνήθειες. Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος του 2020 ήταν οι πιο δύσκολοι μήνες της καραντίνας για εμένα. Έχασα τον παππού μου και απλά έψαχνα την ελπίδα στο μέλλον», αποκαλύπτει.

«Το τραγούδι υπενθυμίζει ότι όταν θα φτάσεις στο φως στο τέλος του τούνελ μπορεί να μην είναι όλα τέλεια, αλλά θα φτάσεις εκεί», τονίζει.

Το EP «People Don’t Change», το οποίο κυκλοφορεί από τις Records και RCA Records / Sony Music, μπαίνει ακόμα βαθύτερα σε αυτόν τον έντονο δεσμό μεταξύ τους.

«Κατά βάθος, αυτός είναι ένας πολύ απλός, φτιαγμένος στο σπίτι δίσκος», λέει ο PJ Harding. «Υπάρχει δυνατή folk παράδοση στην Αυστραλία, που είναι ξεκάθαρη μέσα από αυτή την δουλειά. Σίγουρα, υπάρχει και πολύ Nashville μέσα. Νιώθω πως η Noah είναι πραγματικά η κινητήρια δύναμη εδώ. Είναι η ψυχή αυτού του EP».

Η Noah Cyrus προσθέτει: «Αυτό δεν θα είχε συμβεί χωρίς τον PJ. Αυτός έφτιαξε όλη τη μουσική για να μπορέσω να δημιουργήσω. Είναι ο πιο ταλαντούχος άνθρωπος που έχω συνεργαστεί. Πραγματικά, τον θαυμάζω ως συνθέτη, τραγουδιστή, μουσικό και καλλιτέχνη γενικότερα»

«Όταν έγραφα τραγούδια πριν, ένιωθα λίγο χαμένη. Ήταν πολύ ιδιαίτερο να γυρίσω πίσω στις ρίζες μου και να φτιάξω κάτι με μία κιθάρα και ένα πιάνο σαν αυτά που μου έβαζε ο μπαμπάς μου να ακούω όταν ήμουν παιδί. Ένιωσα πως κατάφερα να δείξω τον πραγματικό μου εαυτό. Μπορώ απλά να είμαι η Noah από το Nashville», συνεχίζει.