Prince: Η αληθινή ιστορία του «Little Red Corvette»

Κατά πόσον αληθεύει ότι ο Prince έγραψε το «Little Red Corvette» αφού αποκοιμήθηκε στο πίσω κάθισμα ενός αυτοκινήτου;

Το «Little Red Corvette» ήταν το τραγούδι που εξασφάλισε στον Prince το πρώτο του No. 1 στα αμερικανικά charts, το 1983. Και ήταν η είσοδός του στον κόσμο της mainstream μουσικής. Πρόσφατα, το BBC αποκάλυψε την αληθινή ιστορία πίσω από αυτήν την επιτυχία.

Ήταν γνωστό ότι ο Prince εμπνεύστηκε τους πρώτους στίχους – «I guess I should have known, by the way you parked your car sideways, that it wouldn’t last» – αφότου τον πήρε ο ύπνος στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου της Lisa Coleman, η οποία έπαιζε πλήκτρα στην μπάντα που είχε τότε.

Ως ένα βαθμό τα πράγματα έγιναν έτσι. Ή σχεδόν έτσι.

Την πλήρη ιστορία την εξασφάλισε το BBC από την ίδια τη Lisa Coleman και τη συνεργάτιδά της, την Wendy Melvoin. Και οι δυο τους ήταν οι πιο σημαντικοί μουσικοί συνεργάτες του Prince, ως μέλη της μπάντας The Revolution, τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1980.

Όταν ο Prince διέλυσε το συγκρότημα, το 1986, η Wendy και η Lisa συνέχισαν να συνεργάζονται ως ντουέτο, με αρκετά επιτυχημένα άλμπουμ.

Η Lisa Coleman και η Wendy Melvoin βρέθηκαν στο BBC και, μεταξύ άλλων, αναπόλησαν τα αγαπημένα τους τραγούδια από την περίοδο της μπάντας The Revolution.

«Ο Prince έπαιρνε πάντα το αυτοκίνητό μου γιατί ήταν φανταστικό», αφηγήθηκε η Lisa Coleman.

«Ήταν μια Mercury Montclair του 1964, ροζ και άσπρη, κι ήταν το τέλειο αυτοκίνητο για βόλτα σε μια ηλιόλουστη Μινεάπολη. Είχε βουλιάξει την καρότσα μια δυο φορές, γιατί ήταν τόσο μεγάλο. Ερχόταν και μουρμούριζε “Lisa, συγγνώμη για τ’ αμάξι σου” κι έτρεχα να δω τη ζημιά και το είχε βουλιάξει λίγο και είχε πάνω λίγη κίτρινη μπογιά από έναν στύλο πάνω στον οποίο βρήκε κάνοντας όπισθεν, και του έλεγα: “Να πάρει! Πρόσεχε πού πας!”», συνέχισε.

Όταν ρωτήθηκε κατά πόσον αληθεύει ότι ο Prince έγραψε το «Little Red Corvette» αφού αποκοιμήθηκε στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου, η Lisa Coleman απάντησε: «Νομίζω».

«“Κοιμόταν” με κάποια που ξέραμε, τη λέγανε Denise Matthews, κι εκείνη “κοιμόταν” στο πίσω κάθισμα επίσης. Μάλιστα βρήκα τρίχες από τα μαλλιά της στην πετούγια για το άνοιγμα και κλείσιμο του παράθυρου. Οπότε, πιστεύω ότι κάτι έκαναν στο πίσω κάθισμα, και πιθανότατα ένιωσαν μια υπέροχη ευχαρίστηση μετά, και τότε ήταν που του μπήκε ο σπόρος της ιδέας… Αλλά δεν είναι μια κόκκινη Corvette, είναι μια ροζ Mercury!», τόνισε.