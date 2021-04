Prince: Κυκλοφορεί για πρώτη φορά το άλμπουμ «Welcome 2 America» – Ακούστε το ομότιτλο τραγούδι

Κυκλοφορεί για πρώτη φορά το αινιγματικό προκλητικό και προφητικό άλμπουμ του Prince.

Το αινιγματικό άλμπουμ «Welcome 2 America» του Prince που ηχογραφήθηκε το 2010 και μπήκε στο συρτάρι θα κυκλοφορήσει για πρώτη φορά στις 30 Ιουλίου από το The Prince Estate και τη Legacy Recordings της Sony Music.

Το «Welcome 2 America» είναι μια ισχυρή και δημιουργική δήλωση που τεκμηριώνει τις ανησυχίες, τις ελπίδες και τα οράματα του Prince για μια μεταβαλλόμενη κοινωνία. Προφανώς προβάλλει μια εποχή πολιτικής διχοτόμησης, παραπληροφόρησης και αγώνα για φυλετική δικαιοσύνη.

Το ομότιτλο τραγούδι του «Welcome 2 America» είναι διαθέσιμο τώρα στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του τραγουδιού, ο Prince καταθέτει μια συναρπαστική ομιλία και με συνδυασμό τη μουσική μιλάει για χρυσά αλεξίπτωτα, τον επιφανειακό χαρακτήρα των social media, τα reality των celebrities, καταλήγοντας τελικά στο συμπέρασμα ότι η Αμερική είναι η «Γη της ελευθερίας / Το σπίτι του Σκλάβου».

Λίγο μετά την ολοκλήρωση του άλμπουμ «Welcome 2 America», ο Prince ξεκίνησε μια μοναδική περιοδεία με τον τίτλο, που περιλάμβανε πολλά shows σε αρκετές πόλεις των ΗΠΑ και ολοκληρώθηκε με το ιστορικό «21 Nite Stand» στο «The Forum» της Καλιφόρνια.

Η deluxe έκδοση του «Welcome 2 America» περιλαμβάνει το πλήρες studio album τόσο σε CD όσο και σε μαύρο βινύλιο, καθώς και τη συναυλία του Prince στο «The Forum» στις 28 Απριλίου 2011 που δεν έχει δημοσιευτεί ποτέ μέχρι σήμερα, ενώ τα διπλά βινύλια του «Welcome 2 America» θα έχουν μουσική στις τρεις πλευρές τους, με συλλεκτική χάραξη στην τέταρτη πλευρά.

Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει ανάλυση 1080p HD με στερεοφωνικό, 5.1 surround και Dolby Atmos ήχο. Η προ-παραγγελία όλων των εκδόσεων έχει ξεκινήσει.

Το «Welcome 2 America» περιλαμβάνει μερικές από τις μοναδικές συνεργασίες του Prince στο στούντιο με τον μπασίστα Tal Wilkenfeld, τον ντράμερ Chris Coleman και τον υποψήφιο για Grammy ηχολήπτη, Jason Agel. Επίσης έχουν συνεισφέρει οι τραγουδίστριες των New Power Generation, Shelby J., Liv Warfield, και Elisa Fiorillo και ο κιμπορντίστας Morris Hayes, τον οποίο ο Prince προσέλαβε για τη συμπαραγωγή πολλών τραγουδιών του άλμπουμ.

Στη ζωντανή συναυλία ο Prince παίζει με τη σύνθεση των New Power Generation το 2011, μεταξύ των οποίων οι Shelby J., Liv Warfield, Elisa Fiorillo και Morris Hayes, ενώ στα πλήκτρα ήταν και οι Renato Neto και Cassandra O’Neal, στο μπάσο η Ida Nielsen, στα ντραμς ο John Blackwell και τους πλαισίωναν οι χορεύτριες Maya και Nandy McClean (The Twinz).

Το show γυρίστηκε στη συναυλία «21 Nite Stand» του Prince «The Forum» της Καλιφόρνιας και καταγράφει τον αυθορμητισμό και τη μεγάλη ενέργεια που υπήρχε καθ’ ολη την διάρκεια της ιστορικής περιοδείας «Welcome 2 America Tour».

Είναι μια οπτικοακουστική απόδειξη της διακήρυξης που έκανε ο Prince κατά την έναρξη της περιοδεία τον Οκτώβριο του 2010, αναφέροντας: «Φέρτε φίλους, φέρτε τα παιδιά σας και φέρετε σπρέι ποδιών, γιατί… θα είναι funky».

Το show διαθέτει και μια guest εμφάνιση από τη Ledisi και διασκευές του «Make You Feel My Love» του Bob Dylan και του «More Than This» των Roxy Music μαζί με αγαπημένα τραγούδια από τον Prince, όπως τα «17 Days», «Controversy», «1999» και «Purple Rain».

The Prince Estate/Mike RuizΗ Deluxe Edition του «Welcome 2 America» θα κυκλοφορήσει σε ένα πολυτελές πακέτο σε χρυσό χρώμα που σχεδιάστηκε από τον καλλιτέχνη Mathieu Bitton και τον creative director και συνεργάτη του Prince, Trevor Guy. Θα περιλαμβάνει επίσης ένα συνοδευτικό βιβλίο 32 σελίδων σε διαστάσεις 12”x12” και έναν ανάγλυφο φάκελο που περιέχει αποκλειστικό υλικό από την εποχή του «Welcome 2 America», όπως φωτογραφίες, αφίσα 23”x36”, αντίγραφα του setlist, των εισιτηρίων και των προσκλήσεων VIP και backstage κάρτες.

H Deluxe Edition παρέχει μια πολυδιάστατη και συναρπαστική εικόνα της δημιουργικής ιδιοφυΐας του Prince κατά την αυθόρμητη, δυναμική και προκλητική του εποχή «Welcome 2 America».

Η κυκλοφορία του «Welcome 2 America» βασίζεται στη συνεργασία μεταξύ του The Prince Estate και της Sony Music Entertainment που ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2018.

Εκείνη την εποχή, η Sony Music άρχισε να διανέμει παγκοσμίως τα έργα του Prince που κυκλοφόρησαν από το 1995 έως το 2010 και διεύρυνε τη συμφωνία τον Ιανουάριο του 2021 για να συμπεριλάβει τη διανομή δώδεκα άλμπουμ από τον κατάλογο του Prince που ηχογραφήθηκαν από το 1978 έως το 1996.

Prince’s enigmatic and prescient statement album #Welcome2America will be released July 30, 2021, by The Prince Estate and @SonyLegacyRecs. The Deluxe Edition includes the previously unreleased studio album and a full 2011 Prince concert at @TheForum on Blu-ray. pic.twitter.com/Zrxr51bqfL — Prince (@prince) April 8, 2021

Οι τίτλοι των τραγουδιών

«Welcome 2 America»

1. Welcome 2 America

2. Running Game (Son of a Slave Master)

3. Born 2 Die

4. 1000 Light Years From Here

5. Hot Summer

6. Stand Up and B Strong

7. Check The Record

8. Same Page, Different Book

9. When She Comes

10. 1010 (Rin Tin Tin)

11. Yes

12. One Day We Will All B Free

«Welcome 2 America (Live at The Forum, April 28, 2011)»

1. Joy In Repetition

2. Brown Skin (India.Arie)

3. 17 Days

4. Shhh

5. Controversy

6. Theme From «Which Way Is Up»

7. What Have You Done For Me Lately

8. Partyman

9. Make You Feel My Love

10. Misty Blue

11. Let’s Go Crazy

12. Delirious

13. 1999

14. Little Red Corvette

15. Purple Rain

16. The Bird (The Time)

17. Jungle Love (The Time)

18. A Love Bizarre (Sheila E.)

19. Kiss

20. Play That Funky Music (Wild Cherry)

21. Inglewood Swinging

22. Fantastic Voyage (Lakeside)

23. More Than This (Roxy Music)