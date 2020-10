Sam Smith: Ακούστε το νέο άλμπουμ «Love Goes»

Ο Sam Smith επέλεξε για το νέο άλμπουμ του 17 υπέροχα τραγούδια που διηγούνται τη δική τους ιστορία.

Το τρίτο άλμπουμ του Sam Smith, με τίτλο «Love Goes», μόλις κυκλοφόρησε από την Capitol Records / Universal Music.

Το «Love Goes» έρχεται τρία χρόνια μετά το άλμπουμ «The Thrill Of It All», το οποίο έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 στις ΗΠΑ και κατέκτησε επίσης την κορυφή των charts σε Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, Ολλανδία και Βέλγιο

«Tα τελευταία δύο χρόνια ήταν η πιο πειραματική περίοδος στη ζωή μου, προσωπικά αλλά και επίσης μουσικά. Κάθε φορά που πήγαινα στο στούντιο, υποσχόμουν στον εαυτό μου ότι θα στόχευα τα αστέρια και δεν θα είχα όρια. Tο αποτέλεσμα ήταν τόσο μαγικό και τόσο θεραπευτικό και διασκεδαστικό», δηλώνει ο Sam Smith για το νέο άλμπουμ του.

«Η αγάπη μου για τη μουσική είναι τόσο ευρεία και όλες οι ενοχές μουσικές απολαύσεις μου έγιναν απολαύσεις. Καμία ενοχή, καμία ντροπή, μόνο η αγάπη να τραγουδάς και να δημιουργείς και να χορεύεις. είναι τόσο ευγνώμων σε κάθε άνθρωπο που αγκάλιασε τη δημιουργικότητα και την κατεύθυνσή μου και μου επέτρεψε να είμαι οποιοσδήποτε ήθελα στο studio εκείνη την ημέρα», συνεχίζει.

«Ακούστε αυτά τα τραγούδια με ανοιχτή καρδιά και συμπεριφερθείτε σε κάθε τραγούδι σαν να είναι ένα διαφορετικό λουλούδι από τον κήπο, διασκεδάστε μαζί τους, προσπάθησα να μην πάρω τον εαυτό μου πολύ στα σοβαρά όταν έγραφα μερικά από πριν τα τραγούδια. Ελπίζω να σας κάνουν να χαμογελάσουν, επειδή με έκαναν να χαμογελάσω και με κάνουν ακόμη», καταλήγει.

Για το εικαστικό του «Love Goes» και το εντυπωσιακό video για το τραγούδι «Kids Again» ο Sam Smith συνεργάστηκε με τον διεθνούς φήμης Βρετανό φωτογράφο μόδας / κινηματογραφιστή Alasdair McLellan (Vogue, Kim Jones, Louis Vuitton).

Ο Sam Smith δημιούργησε το νέο άλμπουμ του «Love Goes» δουλεύοντας μαζί με μία ομάδα καταξιωμένων συνεργατών, όπως οι Steve Mac, Shellback/MXM, Labrinth, Stargate, καθώς και ο καλός του φίλος Guy Lawrence των Disclosure και ο σταθερός συνεργάτης του Jimmy Napes.

Το αποτέλεσμα είναι μία συλλογή 17 τραγουδιών που γράφτηκαν κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, με το καθένα να αφηγείται μία διαφορετική ιστορία.

Ο Sam Smith θα γιορτάσει απόψε την κυκλοφορία του «Love Goes» με μια παγκόσμια pay-per-view διαδικτυακή συναυλία από τα θρυλικά Abbey Road Studios του Λονδίνου

Το tracklist του άλμπουμ «Love Goes»

1. Young

2. Diamonds

3. Another One

4. My Oasis (feat. Burna Boy)

5. So Serious

6. Dance (‘Til You Love Someone Else)

7. For The Lover That I Lost

8. Breaking Hearts

9. Forgive Myself

10. Love Goes (feat. Labrinth)

11. Kids Again

Bonus Tracks

1. Dancing With A Stranger (Sam Smith & Normani)

2. How Do You Sleep?

3. To Die For

4. I’m Ready (Sam Smith & Demi Lovato)

5. Fire On Fire

6. Promises (Calvin Harris & Sam Smith)