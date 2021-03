Sam Smith: Ακούστε το live album «Love Goes: Live At Abbey Road Studios»

Το Sam Smith μαγεύει με τις ερμηνείες του σε νέα και παλιά τραγούδια του.

Το Sam Smith παρουσιάζει το άλμπουμ «Love Goes: Live At Abbey Road Studios».

Το live album κυκλοφορεί από την Capitol Records / Universal Music και ηχογραφήθηκε κατά τη διάρκεια της μοναδικής εμφάνισης του Sam Smith το 2020, που πραγματοποιήθηκε στα θρυλικά Abbey Road Studios του Λονδίνου στις 30 Οκτωβρίου 2020.

Ήταν η πρώτη φορά που το Sam Smith ερμήνευσε ζωντανά τραγούδια από το νέο άλμπουμ του «Love Goes», το οποίο είχε κυκλοφορήσει εκείνη την ημέρα.

Το «Love Goes: Live At Abbey Road Studios» περιλαμβάνει τις ζωντανές ερμηνείες τραγουδιών όπως τα «Diamonds», «Promises», «Kids Again» και την ποπλυπλατινένια παγκόσμια επιτυχία «Dancing With A Stranger», αλλά και μια ξεχωριστή εκτέλεση του ομότιτλου τραγουδιού του άλμπουμ «Love Goes» σε συνεργασία με τον Labrinth.

Εκτός από τα νέα τραγούδια του, το Sam Smith ερμηνεύει στο live album αγαπημένα τραγούδια από την προσωπική δισκογραφία του όπως το «Lay Me Down» και το «Stay With Me».

Το «Love Goes: Live At Abbey Road Studios» συμπληρώνει μια απαράμιλλη διασκευή του κλασικού τραγουδιού «Time After Time» της Cyndi Lauper.

Με αφορμή την κυκλοφορία του άλμπουμ, το Sam Smith έκανε μια διαδικτυακή συζήτηση με τη Cyndi Lauper που μεταδόθηκε μέσω του επίσημου καναλιού του στο YouTube.

Σημειώνεται ότι στην έκδοση βινυλίου του «Love Goes: Live At Abbey Road Studios» περιλαμβάνεται επίσης η live performance του τραγουδιού «Young» από το άλμπουμ «Love Goes».