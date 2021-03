Sam Smith: Ανακοινώνει το live album «Love Goes: Live At Abbey Road Studios»

Νέο live album από το Sam Smith.

Το Sam Smith γιόρτασε το προηγούμενο φθινόπωρο την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του «Love Goes» με μια livestream συναυλία στα θρυλικά Abbey Road Studios του Λονδίνου.

Τώρα ολόκληρη η παράσταση πρόκειται να κυκλοφορήσει σε ένα νέο live album.

«Έχω δει όλα τα σχόλια και τα μηνύματά σας, οπότε είμαι τόσο ενθουσιασμένο που ανακοινώνω το live album μου “Love Goes: Live At Abbey Road Studios” θα κυκλοφορήσει αργότερα αυτόν το μήνα», έγραψε το Sam Smith σε μήνυμά του προς τους θαυμαστές του.

«Ήταν τόσο ξεχωριστή εμπειρία η δημιουργία του show με την μπάντα μου και την ομάδα μου και είμαι τόσο χαρούμενο που μπόρεσα να γιορτάσω την κυκλοφορία του άλμπουμ με τόσους πολλούς από εσάς σε όλο τον κόσμο», πρόσθεσε.

Το «Love Goes: Live At Abbey Road Studios» θα περιέχει τις ζωντανές ηχογραφήσεις 12 τραγουδιών του Sam Smith και άλλων καλλιτεχνών.

Στο tracklist περιλαμβάνονται το «Diamonds», που βρίσκεται στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart στην Ελλάδα, το «Dancing With A Stranger», το «Stay With Me», καθώς και κομμάτια από το άλμπουμ «Love Goes» και άλλα singles.

Το Sam Smith ερμηνεύει επίσης στο live album μια διασκευή του κλασικού τραγουδιού «Time After Time» της Cyndi Lauper που κυκλοφόρησε το 1983.

Το άλμπουμ «Love Goes: Live At Abbey Road Studios» θα κυκλοφορήσει από την Capitol Records / Universal Music την Παρασκευή 19 Μαρτίου.

Το tracklist

1. Diamonds

2. Dancing With A Stranger

3. Promises

4. Too Good At Goodbyes

5. Lay Me Down

6. My Oasis (ft. Jade Anouka)

7. Time After Time

8. How Do You Sleep?

9. For The Lover That I Lost

10. Kids Again

11. Love Goes (ft. Labrinth)

12. Stay With Me