To ‘Breaking Down the Door’ είναι το πρώτο single του νέου δίσκου του Santana με τίτλο ‘Africa Speaks’, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 7 Ιουνίου.

Ο πασίγνωστος κιθαρίστας εμπνέεται πολύ από την αφρικανική κουλτούρα και αυτό το αποδεικνύει από τα νέα του ακούσματα, σε συνδυασμό πάντα με τις latin και jazz μελωδίες του.

Δείτε το official video clip του ‘Breaking Down the Door’: