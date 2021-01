Saweetie και Doja Cat συνεργάζονται στο single «Best Friend»

Η χημεία της Saweetie και της Doja Cat είναι εμφανής καθ’ όλη τη διάρκεια του «Best Friend».

Η Saweetie επιστρέφει με το club-ready banger «Best Friend», στο οποίο ενώνει τις δυνάμεις της με τη ράπερ / τραγουδίστρια Doja Cat.

Το «Best Friend» είναι ένα ενδυναμωτικό anthem που αποτελεί τον τέλειο προπομπό για το επερχόμενο debut album «Pretty Bitch Music» της Saweetie που θα κυκλοφορήσει από τις ICY / Warner Records.

Η Saweetie και η Doja Cat τραγουδούν στο «Best Friend» για την επιτυχία, την ομορφιά και την ανεξαρτησία τους. Η χημεία και η αυτοπεποίθηση των δύο ανερχόμενων super stars είναι εμφανείς καθ’ όλη τη διάρκεια του τραγουδιού.

Το «Best Friend» δίνει συνέχεια στις εντυπωσιακές συνεργασίες που έχει προσθέτει στο ενεργητικό της η Saweetie τους τελευταίους μήνες, όπως το remix του «Tap In» με τους DaBaby, Post Malone και Jack Harlow και το «Back To The Street» σε συνεργασία με την Jhené Aiko.

Η 27χρονη ράπερ είναι ένας από τους πιο viral καλλιτέχνες στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά και ένας από τους κορυφαίους καλλιτέχνες στο TikTok, όπου έχουν δημιουργηθούν πάνω από 12,5 εκατομμύρια πρωτότυπα βίντεο με τη μουσική της.

Επίσης διαθέτει μισό δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube και πάνω από 2 δισεκατομμύρια streams μέχρι σήμερα σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Το «Best Friend» αναφέρεται στις γυναικείες φιλίες και μέσα σε τρία λεπτά καταφέρνει να διαδώσει έννοιες όπως η ανεξαρτησία και η δύναμη.

Το τραγούδι θα συμπεριλαμβάνεται στο άλμπουμ «Pretty Bitch Music» της Saweetie, σε παραγωγή των Timbaland, Danja, Lil John, Murda Beatz και άλλων.

Το «Pretty Bitch Music» θα είναι το soundtrack του εμπνευσμένου κινήματος της Saweetie, το οποίο ενθαρρύνει όλες τις γυναίκες να δώσουν το δικό τους ορισμό στη λέξη «όμορφο».