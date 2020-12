Selena Gomez: Το «γλυκόπικρο» 2020 και τα επόμενα σχέδιά της

«Υπάρχει φυσικά αυτό το γλυκόπικρο συναίσθημα», παραδέχεται η Selena Gomez.

Παρά την πανδημία του COVID-19, η Selena Gomez είχε μια πολύ δραστήρια και επιτυχημένη χρονιά και σύμφωνα με την ίδια, υπάρχουν ακόμη πολλά που θα έρθουν στο εγγύς μέλλον.

Μιλώντας στο τεύχος «The No. 1s Issue» του Billboard, η τραγουδίστρια αποκαλύπτει ότι έχει «ένα μικρό καλάθι καλών πραγμάτων που έρχονται», ενώ εκμυστηρεύτηκε επίσης ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να δημιουργήσει ένα ισπανόφωνο project.

Παρ’ όλα αυτά θα είναι δύσκολο να επαναλάβει όσα έκανε φέτος, καθώς κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ που κατέκτησε την πρώτη θέση, λάνσαρε τη σειρά προϊόντων μακιγιάζ «Rare Beauty», συνεργάστηκε με το K-pop συγκρότημα των BLACKPINK και παρουσίασε τη δική της εκπομπή μαγειρικής στο HBO Max.

Ωστόσο η χρονιά που φεύγει άφησε μια «γλυκόπικρη» αίσθηση στη Selena Gomez.

«Υπάρχει φυσικά αυτό το γλυκόπικρο συναίσθημα. Θα προτιμούσα ο κόσμος να βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, ήταν τόσο όμορφο που είδα ότι η μουσική μου μπορούσε με αισιοδοξία να φέρει σε μερικούς ανθρώπους λίγη χαρά εν μέσω της πανδημίας», σχολίασε η pop star.

«Είναι ωραίο να γνωρίζω ότι το “Rare” έγινε αυτό που έγινε για μένα», είπε για το τελευταίο άλμπουμ της, το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο.

«Και προφανώς θα ήθελα να πω ότι ήταν το καλύτερο άλμπουμ που έχω κυκλοφορήσει μέχρι στιγμής. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα προκαλέσω τον εαυτό μου στο επόμενο», πρόσθεσε.

Όσον αφορά την ενασχόλησή της με την υποκριτική, η Selena Gomez πραγματοποιεί αυτήν την περίοδο γυρίσματα για τη σειρά «Only Murders In The Building» του Hulu στην οποία θα πρωταγωνιστήσει, ενώ ετοιμάζει ακόμα περισσότερα εγχειρήματα.

Η 28χρονη Αμερικανίδα θα δανείσει τη φωνή της στην ταινία κινουμένων σχεδίων «Hotel Transylvania 4» (Ξενοδοχείο για Τέρατα 4), όπου έχει αναλάβει επίσης και χρέη εκτελεστικού παραγωγού, συνεχίζοντας τη συμμετοχή της στο franchise.

Η Selena Gomez πρωταγωνιστήσει επίσης στις επερχόμενες ταινίες «In The Shadow Of The Mountain» (2022), με θέμα την ορειβάτισσα Silvia Vásquez-Lavado και «Dollhouse» (TBA).