SERGIO T & CHRIS KARR FEAT. DIM GERRARD “FALLIN” Νέο Hit Single!

Ο Sergio T συνεργάζεται ξανά με τον Chris Karr και μας παρουσιάζουν το ολοκαίνουργιο single τους “Fallin’”. Στα φωνητικά του τραγουδιού ο Dim Gerrard όπου έχει ερμηνεύσει και άλλες επιτυχίες του Έλληνα DJ και παραγωγού.

Το “Fallin’” προέκυψε από μια ιδέα η οποία τους ήρθε εντελώς τυχαία και κατέληξε να γίνει ολόκληρο τραγούδι. Ο Sergio T είπε «Αρχικά το track το φτιάξαμε το 2015 αλλά περιμέναμε την κατάλληλη στιγμή για να το κυκλοφορήσουμε. Η ενορχήστρωση θέλαμε να έχει έναν πιο εναλλακτικό χαρακτήρα για αυτό και χρησιμοποιήθηκαν πολλά ethnic όργανα όπως φλάουτο και κάποια έγχορδα αφρικανικής προέλευσης» και συνεχίζει «Προσπαθήσαμε όμως να διατηρήσουμε τον club ήχο και ταυτόχρονα θέλαμε να βγει ένα ανάλαφρο, Radio friendly track».

Εκτός από πολλές επιτυχημένες παραγωγές όπως μεταξύ άλλων το “Secret”, όπου ανέβηκε στις υψηλότερες θέσεις των charts στην Τουρκία και του debut single του “Don’t Go”, ο Sergio T έχει κάνει remixes για μεγάλους international καλλιτέχνες συμπεριλαμβανομένου της LP (Other People) και της Dara (Onto You). Έχει εμφανιστεί σε μεγάλα festivals όπως το Color Day Festival ενώ πρόσφατα ξεκίνησαν με τον Chris Karr τα Mash Up Sessions τα οποία μπορείτε να δείτε/ακούσετε στο κανάλι του στο YouTube.

Το νέο hit single “Fallin’” κυκλοφορεί ταυτόχρονα με την Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες από την Panik Records και την Criminal Music.

Δείτε το official music video: