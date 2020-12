Shawn Mendes και Camila Cabello ηχογράφησαν μια ρομαντική εκτέλεση του «The Christmas Song»

Το δικό τους χρώμα δίνουν στις γιορτές ο Shawn Mendes και η Camila Cabello.

Ο Shawn Mendes και η Camila Cabello ηχογράφησαν μια μαγική και άκρως ρομαντική εκτέλεση του κλασικού χριστουγεννιάτικου τραγουδιού «The Christmas Song» που κυκλοφορεί για καλό σκοπό.

Το ντουέτο του διάσημου ζευγαριού συμπεριλαμβάνεται σε μία ειδική deluxe εορταστική έκδοση του νέου άλμπουμ «Wonder» του Shawn Mendes, το οποίο κυκλοφόρησε από την Island Records / Universal Music την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου.

«Ήθελα να σας δώσω μερικά τραγούδια – έκπληξη για τις γιορτές», ανέφερε ο 22χρονος τραγουδιστής σε ανάρτησή του στα social media.

Ο Shawn Mendes και η Camila Cabello θα παραχωρήσουν όλα τα έσοδα από τη διασκευή τους για το «The Christmas Song» στην ανθρωπιστική οργάνωση Feeding America. Οι δύο αστέρες κάνουν την αρχή και δωρίζουν 100.000 δολάρια στην οργάνωση, προτρέποντας το κοινό να στηρίξει το έργο της με τις δικές του δυνάμεις.

«Ήταν μια τόσο τρελή χρονιά με τόσες πολλές προκλήσεις. Αυτή την περίοδο των γιορτών, είναι πιο σημαντικό από ποτέ να μοιράσουμε αγάπη και καλοσύνη σε όλους! Ο Shawn κι εγώ θέλαμε να σας στείλουμε όλη την αγάπη μας σε εσάς τους εκπληκτικούς ανθρώπους, οπότε κάναμε κάτι ξεχωριστό για εσάς, τη δική μας εκτέλεση του “The Christmas Song”», έγραψε η Camila Cabello.

Το «The Christmas Song», το οποίο φέρει τις υπογραφές των Robert Wells και Mel Tormé, ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά από τον Nat King Cole το 1946.

Τις δεκαετίες που ακολουθήσαν το τραγούδι ηχογραφήθηκε από πολλούς κλασικούς καλλιτέχνες όπως ο Bing Crosby (1947), ο Frank Sinatra (1957) και η Ella Fitzgerald (1960), αλλά και από σύγχρονους καλλιτέχνες όπως η Christina Aguilera (2000) και ο Michael Bublé (2003).

Το «The Christmas Song» είναι το τρίτο τραγούδι που μοιράζονται μαζί ο Shawn Mendes και η Camila Cabello μετά το «I Know What You Did Last Summer» (2015) και το smash hit «Señorita» (2019).