«Still Have Me»: Το τραγούδι της Demi Lovato για τη διάλυση του αρραβώνα της

Η Demi Lovato επιλέγει να εκφράσει τα συναισθήματά της για τη διάλυση του αρραβώνα της με τον Max Ehrich μέσω της μουσικής.

Συγκεκριμένα η 28χρονη τραγουδίστρια δημοσίευσε αποκλειστικά στους προσωπικούς λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα νέο τραγούδι με τον τίτλο «Still Have Me».

«Η μουσική είναι πάντα εκεί για εμένα…», έγραψε η pop star στην ανάρτησή της.

Το «Still Have Me» είναι μια συναισθηματική μπαλάντα με σπαρακτικούς στίχους που βασίζεται στο πιάνο.

«Τα πάντα γύρω μου γκρεμίστηκαν / Όλα τα ψηλά είναι τώρα χαμηλά / Αλλά δεν έχει καν σημασία ούτε / Γιατί θα προτιμούσα να είμαι μόνη / Όλη η αγάπη μου εξαφανίστηκε και κάθομαι εδώ ενώ η σιωπή είναι διαπεραστική / Και πονάει να αναπνεύσω / Δεν έχω πολλά, αλλά τουλάχιστον έχω ακόμα εμένα», τραγουδά η Demi Lovato.

Μέχρι στιγμής το «Still Have Me» δεν είναι διαθέσιμο στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Την ίδια ώρα αίσθηση έχουν προκαλέσει οι αναρτήσεις του πρώην συντρόφου της τραγουδίστριας, του 29χρονου ηθοποιού Max Ehrich, ο οποίος δήλωσε έκπληκτος και ισχυρίστηκε ότι έμαθε την είδηση του χωρισμού τους από τα μέσα ενημέρωσης κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων για τη νέα ταινία του.

Ωστόσο πηγή μετέφερε στο «People» ότι «η Demi ενημέρωσε τον Max ότι η σχέση τους τελείωσε και ότι (η είδηση) επρόκειτο να βγει στον τύπο», ενώ δημοσιεύματα του E! News κάνουν λόγο για συχνές εντάσεις μεταξύ του ζευγαριού, το οποίο είχε αρραβωνιαστεί τον προηγούμενο Ιούλιο έπειτα από έξι μήνες σχέσης.

Η Demi Lovato επιβεβαίωσε τους οριστικούς τίτλους τέλος στον αρραβώνα τους διαγράφοντας από το προφίλ της στο Instagram κάθε κοινή φωτογραφία τους.

Music is always there for me… pic.twitter.com/I77rrfFj8r

— Demi Lovato (@ddlovato) September 30, 2020