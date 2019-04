TΕREZA “BUZY WOMAN” New Single

Mία διαχρονική αξία στο τραγούδι!

“BUZY WOMAN” New Single

By: Planetworks,

H TΕREZA – με τη χαρακτηριστική φωνή και την αξιοσημείωτη ζωντάνια της, επιστρέφει από τη Νέα Υόρκη, με το νέο Single:

«Buzy Woman”! Οι στίχοι και η μουσική είναι γραμμένα από την ίδια, που παραμένει πάντα πρωτοπόρος με τις μουσικές επιλογές της!

Η μοναδική Performer, με την απίστευτη ενέργεια και διάθεση που απογειώνει… έγραψε ένα τραγούδι για τις δυναμικές και πολυάσχολες γυναίκες, όπως η ίδια!Απολαύστε το απόλυτο Radio Hit “Buzy Woman» !

Πρωτοπόρος στης

διασκευές η ΤΕRΕΖΑ θα

μας χαρίσει Live αξέχαστες επιτυχίες της… το “Love Me More”

“No Ordinary Love”

“Fly Me To The Moon” που τόσο αγαπάμε, όπως το περίφημο και διαχρονικό «Κυπελλάκι»,

«Club φεγγάρι» και αλλά πολλά.

Ένα… παιχνίδι σε ρυθμούς

LATIN & μελωδίες, Bossa Nova,

Mambo, Jazz, Cha Cha, Jive.

Ξένες & Ελληνικές διασκευές,

Featuring: The LATIN MAFFIA Band

αγαπημένα LATIN & Ελληνικά Τραγούδια των Χιώτη,

Χατζηνάσιου, Σπανού, κ.α.

Θα είναι δύο ώρες μαγευτικές, ένα μουσικό ταξίδι από Latin America , Νέα Υόρκη, ως την Ελλάδα, από τηv, Αισθαντική TEREZA!