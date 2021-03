Taylor Swift: Ακούστε το «You All Over Me (From The Vault)» με τη συμμετοχή της Maren Morris

Το «You All Over Me (From The Vault)» έρχεται για πρώτη φορά στο φως της δημοσιότητας.

Η Taylor Swift ανοίγει το σεντούκι με τους κρυμμένους θησαυρούς της και μοιράζεται για πρώτη φορά με το κοινό, σε μια νέα ηχογράφηση, το ακυκλοφόρητο τραγούδι «You All Over Me (From The Vault)».

Είναι το πρώτο από τα έξι bonus tracks που θα περιλαμβάνονται στο επερχόμενο άλμπουμ «Fearless (Taylor’s Version)», μια επανέκδοση της δεύτερης δισκογραφικής δουλειάς της Taylor Swift από το 2008 όπου όλο το υλικό έχει ηχογραφηθεί από την αρχή.

Υπενθυμίζεται ότι με το «Fearless (Taylor’s Version)» υλοποιείται η υπόσχεση που έδωσε η pop star να ηχογραφήσει ξανά τα πρώτα έξι άλμπουμ της επιτυχημένης καριέρας της ώστε να αποκτήσει την κυριότητα του μουσικού καταλόγου της.

Το πρώτο δείγμα από το «Fearless (Taylor’s Version)» ήρθε με τη νέα ηχογράφηση του κλασικού πλέον τραγουδιού «Love Story» υπό το πρίσμα μίας ώριμης ματιάς.

Το απαλό και ακουστικό country τραγούδι «You All Over Me (From The Vault)» γράφτηκε το 2008 κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων για το αρχικό άλμπουμ «Fearless» από την Taylor Swift και τον Scooter Carusoe, ο οποίος έχει συνυπογράψει τις επιτυχίες «Better As A Memory» και «Anything But Mine» του Kenny Chesney.

Την παραγωγή αυτής της νέας ηχογράφησης φρόντισε ο Aaron Dessner των The National, ένας από τους βασικούς πυλώνες στα άλμπουμ «Folklore» και «Evermore» της Taylor Swift.

Στο τραγούδι «You All Over Me (From The Vault)» συμμετέχει η country – pop τραγουδίστρια Maren Morris («The Bones», «The Middle»).

«Ένα πράγμα που μου άρεσε πολύ για αυτά τα τραγούδια της σειράς “From The Vault” είναι ότι δεν έχουν ακουστεί ποτέ, οπότε μπορώ να πειραματιστώ, να παίξω και ακόμη να συμπεριλάβω μερικούς από τους αγαπημένους μου καλλιτέχνες», εξήγησε η Taylor Swift.

Το άλμπουμ «Fearless (Taylor’s Version)» θα κυκλοφορήσει από τη Republic Records / Universal Music στις 9 Απριλίου.