Taylor Swift: Δείτε τη μαγευτική εμφάνισή της στα Βραβεία Grammy 2021

Η Taylor Swift έστησε ένα ονειρικό σκηνικό.

Ένα μαγευτικό θέαμα παρουσίασε η Taylor Swift κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στα Βραβεία Grammy 2021.

Η αστέρας της pop έστησε ένα παραμυθένιο σκηνικό που θύμιζε δάσος βγαλμένο από τις ταινίες του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» και τραγούδησε ένα αιθέριο και συγχρόνως δυναμικό medley με τραγούδια των δύο άλμπουμ – έκπληξη «Folklore» και «Evermore» που κυκλοφόρησε το 2020.

Η Taylor Swift συνοδευόταν από τον Aaron Dessner των The National και τον Jack Antonoff, βασικοί συνεργάτες της στα δύο τελευταία άλμπουμ της.

Η τραγουδίστρια ξεκίνησε την εμφάνισή της τραγουδώντας το «Cardigan» ξαπλωμένη στη σκεπή ενός ξύλινου σπιτιού που ήταν σκεπασμένο με βρύα και βρισκόταν στη μέση ενός δάσους, δημιουργώντας μια ονειρική εικόνα που ταίριαξε υπέροχα με το ύφος του «Folklore».

Στη συνέχεια η Taylor Swift κατέβηκε από τη σκεπή και μπήκε μέσα στο σπιτάκι, όπου ήδη βρίσκονταν ο Aaron Dessner και ο Jack Antonoff, για να τραγουδήσει του «August», άλλο ένα τραγούδι από το άλμπουμ «Folklore».

Αμέσως μετά η pop star και οι δύο μουσικοί βγήκαν από το ξυλόσπιτο και ακολούθησε το «Willow», το κύριο single από το άλμπουμ «Evermore».

Αυτή ήταν η πρώτη εμφάνιση της Taylor Swift στη σκηνή των Βραβείων Grammy μετά από πέντε χρόνια και η έβδομη συνολικά εμφάνισή της στη διοργάνωση. Η 31χρονη Αμερικανίδα τραγούδησε στη μεγαλύτερη βραδιά της μουσικής το 2009 («Fifteen»), το 2010 («Today Was A Fairytale» / «You Belong With Me»), το 2012 («Mean»), το 2013 («We Are Never Ever Getting Back Together») , το 2014 («All Too Well») και το 2016 («Out Of The Woods»).

Η Taylor Swift διέθετε έξι υποψηφιότητες στα Βραβεία Grammy 2021 και κέρδισε το βραβείο για το Άλμπουμ της Χρονιάς με το «Folklore».