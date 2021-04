Taylor Swift: Οι τίτλοι των ακυκλοφόρητων τραγουδιών από το «Fearless (Taylor’s Version)»

Αυτά είναι τα ακυκλοφόρητα τραγούδια που θα συμπληρώσουν την κυκλοφορία της νέας ηχογράφησης του «Fearless».

Η Taylor Swift δίνει στη δημοσιότητα τους τίτλους των ακυκλοφόρητων τραγουδιών που θα περιέχει το επερχόμενο «Fearless (Taylor’s Version)», η νέα ηχογράφηση του δεύτερου ολοκληρωμένου άλμπουμ της που είχε κυκλοφορήσει αρχικά το 2008.

Αν και συνηθίζει να συμπεριλαμβάνει στις κυκλοφορίες της διάφορα κρυφά μηνύματα που προϊδεάζουν για τις επόμενες κινήσεις της, αυτή τη φορά η αστέρας της pop προσκάλεσε ανοιχτά τους θαυμαστές της σε ένα παιχνίδι αποκωδικοποίησης για δυνατούς λύτες.

Η Taylor Swift δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα ένα αινιγματικό βίντεο στο οποίο οι τίτλοι των bonus tracks που θα περιέχει το «Fearless (Taylor’s Version)» εμφανίζονταν έχοντας ανακατεμένη τη σειρά των γραμμάτων τους.

«Η πόρτα του θησαυροφυλακίου πρόκειται να ανοίξει όταν παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο», έγραψε η 31χρονη τραγουδίστρια.

Η Taylor Swift έχει κυκλοφορήσει μόνο ένα από τα έξι ακυκλοφόρητα τραγούδια που γράφτηκαν το 2008 και θα συμπεριληφθούν στη νέα ηχογράφηση του άλμπουμ «Fearless».

Στις 26 Μαρτίου αποκαλύφθηκε το «You All Over Me (From The Vault)», στο οποίο συμμετέχει με τα φωνητικά της η Maren Morris.

Αφού οι θαυμαστές της κατάφεραν να αποκρυπτογραφήσουν την ανάρτησή της, η pop star επιβεβαίωσε τους τίτλους των bonus tracks από το «Fearless (Taylor’s Version)», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 9 Απριλίου.

Μεταξύ τους μια συνεργασία με τον αστέρα της country μουσικής Keith Urban σε ένα τραγούδι με τίτλο «That’s When (From The Vault)». Ο 53χρονος τραγουδιστής έχει προσθέσει επίσης τα φωνητικά του στο «We Were Happy».

«Σπάσατε τους κωδικούς και μαντέψατε όλους τους τίτλους των τραγουδιών “From The Vault”», έγραψε η Taylor Swift.

«Είναι πραγματικά τιμή μου που ο Keith Urban είναι κομμάτι αυτής της δουλειάς. Άνοιγα τις συναυλίες του την περίοδο του άλμπουμ “Fearless” και η μουσική που με έχει εμπνεύσει ατελείωτα», πρόσθεσε.

«Μετρώ αντίστροφα τα λεφτά μέχρι να μπορέσουμε όλοι να μπούμε μαζί σε αυτόν τον γενναίο κόσμο, ο οποίος αποτελείται από ίσα μέρη νοσταλγίας και φρεσκάδας», ανέφερε για το «Fearless (Taylor’s Version)», το οποίο θα περιέχει συνολικά 26 τραγούδια.

Το tracklist του «Fearless (Taylor’s Version)»

1. Fearless (Taylor’s Version)

2. Fifteen (Taylor’s Version)

3. Love Story (Taylor’s Version)

4. Hey Stephen (Taylor’s Version)

5. White Horse (Taylor’s Version)

6. You Belong With Me (Taylor’s Version)

7. Breathe (feat. Colbie Caillat) (Taylor’s Version)

8. Tell Me Why (Taylor’s Version)

9. You’re Not Sorry (Taylor’s Version)

10. The Way I Loved You (Taylor’s Version)

11. Forever & Always (Taylor’s Version)

12. The Best Day (Taylor’s Version)

13. Change (Taylor’s Version)

14. Jump Then Fall (Taylor’s Version)

15. Untouchable (Taylor’s Version)

16. Forever & Always (Piano Version) (Taylor’s Version)

17. Come In With The Rain (Taylor’s Version)

18. Superstar (Taylor’s Version)

19. The Other Side Of The Door (Taylor’s Version)

20. Today Was A Fairytale (Taylor’s Version)

Bonus Tracks

21. You All Over Me (From The Vault) featuring Maren Morris

22. Mr. Perfectly Fine (From The Vault)

23. We Were Happy (From The Vault)

24. That’s When (From The Vault) featuring Keith Urban

25. Don’t You (From The Vault)

26. Bye Bye Baby (From The Vault)