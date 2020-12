Taylor Swift: Πρώτη γεύση από τη νέα ηχογράφηση του «Love Story»

Γνωρίζαμε ήδη ότι η Taylor Swift βρίσκεται στο στούντιο και ηχογραφεί ξανά τα τραγούδια από τα πρώτα έξι άλμπουμ της, ωστόσο δεν είχαμε την ευκαιρία να απολαύσουμε κάποιον από τους καρπούς της των προσπαθειών της να αποκτήσει ξανά την κυριότητα της δισκογραφίας της.

Αν και οι ηχογραφήσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί, η αστέρας της pop δίνει στη δημοσιότητα ένα δείγμα από τη νέα εκτέλεση του τραγουδιού «Love Story» από τα πρώτα χρόνια της καριέρας της.

Το ανανεωμένο «Love Story» χρησιμοποιήθηκε σε μια νέα διαφήμιση για τη διαδικτυακή υπηρεσία γνωριμιών «Match» με πρωταγωνιστή τον ηθοποιό Ryan Reynolds, ο οποίος ανήκει στο φιλικό περιβάλλον της Taylor Swift.

«Εντάξει, ενώ οι νέες ηχογραφήσεις μου δεν έχουν ολοκληρωθεί, ο φίλος μου Ryan Reynolds με ρώτησε αν θα μπορούσε να χρησιμοποιεί ένα απόσπασμα από κάποιο τραγούδι για ένα φοβερό και αστείο διαφημιστικό που έγραψε, οπότε… να μια πρώτη γεύση από το “Love Story”», ανέφερε η 30χρονη τραγουδίστρια σε ανάρτησή της στα social media.

«Δουλεύω σκληρά για να σας δώσω τη μουσική σύντομα!», πρόσθεσε.

Η Taylor Swift αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή της ότι το «Love Story» είναι το παλαιότερο τραγούδι της με το οποίο ένιωσε τη μεγαλύτερη ευχαρίστηση όταν το ηχογραφούσε ξανά.

Το οκτώ φορές πλατινένιο contry-pop τραγούδι «Love Story» συμπεριλαμβάνεται στο διαμαντένιο άλμπουμ «Fearless» της Taylor Swift που κυκλοφόρησε το 2008 και απέσπασε το 2010 τα βραβεία Grammy για το «Άλμπουμ της Χρονιάς» και το «Καλύτερο Country Άλμπουμ».

Okay so while my new re-records are NOT done, my friend @VancityReynolds asked me if he could use a snippet of one for a LOLsome commercial he wrote so…here’s a sneak peak of Love Story! Working hard to get the music to you soon!! https://t.co/0vBFXxaRXR

— Taylor Swift (@taylorswift13) December 2, 2020