Taylor Swift: Το «Fearless (Taylor’s Version)» κάνει θριαμβευτικό ντεμπούτο στο No. 1 του Billboard 200

Δώδεκα χρόνια μετά την ημέρα που κατέκτησε για πρώτη φορά το No. 1 του αμερικανικού Billboard 200 με το «Fearless», η Taylor Swift επιστρέφει στην κορυφή της κατάταξης με τη νέα ηχογράφηση του δεύτερου ολοκληρωμένου άλμπουμ της, με τίτλο «Fearless (Taylor’s Version)».

Το «Fearless (Taylor’s Version)» είναι το ένατο συνολικά και το τρίτο σε χρονικό διάστημα εννέα μηνών άλμπουμ της Taylor Swift που κυριαρχεί στο No. 1 του Billboard 200.

Σύμφωνα με το στοιχεία της MRC Data, το «Fearless (Taylor’s Version)» σημείωσε την καλύτερη εβδομάδα πωλήσεων που έχει παρατηρηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2021, καταγράφοντας 291.000 πωλήσεις.

Από το συνολικό αριθμό, οι 179.000 αφορούν καθαρές πωλήσεις (φυσικές και ψηφιακές), οι 109.000 πωλήσεις αντιστοιχούν στα 142,98 εκατομμύρια on demand streams των τραγουδιών του άλμπουμ στην αμερικανική αγορά την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας του, ενώ οι εναπομείνασες πωλήσεις προέρχονται από τα downloads μεμονωμένων τραγουδιών του άλμπουμ.

Η πρωτότυπη εκδοχή του «Fearless» έκανε ντεμπούτο στην πρώτη θέση του Billboard 200 το Νοέμβριο του 2008 και βρέθηκε στην κορυφή για 11 μη συνεχόμενες εβδομάδες.

Το «Fearless (Taylor’s Version)» κυκλοφόρησε από τη Republic Records / Universal Music στις 2 Απριλίου περιλαμβάνοντας 26 τραγούδια: Νέες ηχογραφήσεις των δεκατριών τραγουδιών του αρχικού άλμπουμ, των έξι τραγουδιών της «Platinum Edition» του «Fearless» από το 2009 και του single «Today Was A Fairytale» του 2010, καθώς και έξι bonus tracks από το αρχείο που είχαν γραφτεί εκείνη την εποχή και δεν είχαν ηχογραφηθεί και κυκλοφορήσει ποτέ μέχρι σήμερα.

Το «Billboard» αναφέρει ότι οι νέες ηχογραφήσεις παλαιότερων τραγουδιών ή άλμπουμ αντιμετωπίζονται ως ξεχωριστές κυκλοφορίες από τις πρωτότυπες εκδοχές τους, ανεξάρτητα από την ιστορία που διαθέτει στα charts κάθε έκδοση.

Καθώς το «Fearless (Taylor’s Version)» σηματοδοτεί το ένατο άλμπουμ της Taylor Swift που κατακτά την πρώτη θέση του Billboard 200 η αστέρας της pop φτάνει τη Madonna στη δεύτερη θέση της λίστας για τις γυναίκες με τα περισσότερα άλμπουμ που έχουν βρεθεί στο νούμερο ένα των Ηνωμένων Πολιτειών και πλησιάζει την ιστορική επίδοση της Barbra Streisand με 14 άλμπουμ.

Ανάμεσα σε όλους τους καλλιτέχνες το ρεκόρ για τα περισσότερα άλμπουμ που έχουν ανέβει στο No. 1 των Ηνωμένων Πολιτειών κατέχουν οι Beatles.

Το «Fearless (Taylor’s Version)» είναι το τρίτο συνεχόμενο άλμπουμ της Taylor Swift κυριαρχεί στην κορυφή του Billboard 200 σε χρονικό διάστημα εννέα μηνών, μία επίδοση που αποτελεί ρεκόρ ανάμεσα στις γυναίκες καλλιτέχνιδες.

Τον Αύγουστο του 2020 ντεμπούτο στο No. 1 του chart έκανε το «Folklore» με 846.000 πωλήσεις και ακολούθησε το Δεκέμβριο του 2020 το «Evermore» με 329.000 πωλήσεις για να πάρει τώρα τη σκυτάλη το «Fearless (Taylor’s Version)» με 291.000 πωλήσεις.

Αυτές είναι αντίστοιχα οι τρεις εβδομάδες με τις υψηλότερες πωλήσεις που έχουν καταγραφεί στις Ηνωμένες Πολιτείες τους τελευταίους εννέα μήνες.

Το «Fearless (Taylor’s Version)» σημείωσε επίσης το καλύτερο ντεμπούτο για ένα country άλμπουμ μετά το 2015 και το «Kill The Lights» του Luke Bryan, το οποίο έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 με 345.000 πωλήσεις, αλλά και το καλύτερο ντεμπούτο για country άλμπουμ από γυναίκα καλλιτέχνιδα για το διάστημα των τελευταίων έξι ετών και τεσσάρων μηνών.

Στο ίδιο μοτίβο, το «Fearless (Taylor’s Version)» είναι το country άλμπουμ από γυναίκα καλλιτέχνιδα που έχει συγκεντρώσει τα περισσότερα streams (142,98 εκατομμύρια) την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας του.

Παρότι οι ψηφιακές πλατφόρμες έχουν κυριαρχήσει στις προτιμήσεις των καταναλωτών, τα τρία από τα πέντε άλμπουμ με τις υψηλότερες φυσικές πωλήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες του 2021 ανήκουν στην Taylor Swift.

Στην πρώτη θέση βρίσκεται το «Dangerous: The Double Album» του Morgan Wallen με 218/000 πωλήσεις, στο #2 είναι το «Fearless (Taylor’s Version)» με 179.000 πωλήσεις, στο #3 το «My Savior» της Carrie Underwood με 114.000 πωλήσεις, στο #4 είναι το «Folklore» με λίγο περισσότερες από 111.000 πωλήσεις και στο #5 είναι το «Evermore» με λίγο περισσότερες από 110.000 πωλήσεις.

Το «Fearless (Taylor’s Version)» έκανε επίσης ντεμπούτο στο No. 1 των charts σε Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία, Ιρλανδία, Σκωτία και Νέα Ζηλανδία, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ακολουθήσουν ακόμα περισσότερες χώρες.

Η Taylor Swift έκλεψε μία στιγμή από το πολυάσχολο πρόγραμμά της για να αναφερθεί στην πρωτιά του «Fearless (Taylor’s Version)».

«Eίμαι στο στούντιο όλη την ημέρα ηχογραφώντας το επόμενο άλμπουμ. Είναι πραγματικά τόσο καταπληκτικό αυτό που έχετε κάνει όλοι εδώ», έγραψε σε μήνυμά της στο Twitter, αποκαλύπτοντας ότι προχωρούν οι διαδικασίες για την επανηχογράφηση των πρώτων έξι άλμπουμ της, στο πλαίσιο της διαμάχης για την κυριότητα του καταλόγου της.

Been in the studio all day recording the next one – it’s really so amazing what you all have done here. 🙏🙏🙏 https://t.co/rxa5njMn0z

— Taylor Swift (@taylorswift13) April 18, 2021