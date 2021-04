Taylor Swift: Το «Fearless (Taylor’s Version)» κυκλοφορεί για ένα νοσταλγικό ταξίδι στο χρόνο

Το άλμπουμ που άλλαξε τη ζωή της Taylor Swift επανακυκλοφορεί έχοντας ηχογραφηθεί από την αρχή.

Η Taylor Swift κυκλοφορεί το «Fearless (Taylor’s Version)», τη νέα ηχογράφηση του δεύτερου ολοκληρωμένου άλμπουμ της και προσκαλεί τους ακροατές σε ένα νοσταλγικό ταξίδι στο χρόνο υπό το πρίσμα μιας ώριμης ματιάς.

Το «Fearless» κυκλοφόρησε στις 11 Νοεμβρίου 2008 για να αναδείξει τη 18χρονη τότε Taylor Swift, μόλις δύο χρόνια μετά το ντεμπούτο της στη δισκογραφία, σε μία από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες της γενιάς της.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια επέκτεινε στο «Fearless» τον country ήχο του πρώτου άλμπουμ της και πρότεινε ένα πρωτότυπα κράμα στοιχείων country και pop μουσικής που επέκτεινε το κοινό της και κέντρισε το ενδιαφέρον.

Το «Fearless» γνώρισε αξιοσημείωτη εμπορική επιτυχία και έλαβε ευρεία αναγνώριση, αποτελώντας το πιο πολυβραβευμένο άλμπουμ στην ιστορία της country μουσικής.

Μεταξύ άλλων διακρίσεων, το «Fearless» έλαβε το βραβείο για το «Άλμπουμ της Χρονιάς» στα Βραβεία Grammy, στα Country Music Association Awards και στα Βραβεία της Ακαδημίας της Country Μουσικής.

Μάλιστα σε ηλικία 20 ετών, η Taylor Swift έγινε το 2010 ο νεαρότερος καλλιτέχνης που κερδίζει το βραβείο για το «Άλμπουμ της Χρονιάς» στα Βραβεία Grammy, ένα ρεκόρ που έμεινε αλώβητο μέχρι το 2020.

Το «Fearless» έκανε ντεμπούτο το Νοέμβριο του 2008 στο νούμερο ένα του αμερικανικού Billboard Hot 100 και συνολικά παρέμεινε στην κορυφή για έντεκα μη συνεχόμενες εβδομάδες, η καλύτερη επίδοση που έχει καταγραφεί στην ιστορία από γυναίκα καλλιτέχνιδα της country μουσικής.

Επίσης ήταν το άλμπουμ με τις υψηλότερες πωλήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες για το 2009, έχοντας σημειώσει πωλήσεις άνω των 3,2 εκατομμυρίων αντιτύπων και αποτελεί σήμερα το μοναδικό άλμπουμ της Taylor Swift που έχει γίνει διαμαντένιο, καθώς έχει ξεπεράσει τις 10 εκατομμύρια πωλήσεις μόνο στην αμερικανική αγορά.

Με τραγούδια όπως τα «Love Story», «You Belong with Me» και «Fifteen», το «Fearless» θεωρείται ένα από τα εμπορικότερα άλμπουμ του 21ου αιώνα, μετρώντας πωλήσεις 12 εκατομμυρίων αντιτύπων σε όλο τον κόσμο.

Το «Fearless (Taylor’s Version)» κυκλοφορεί από τη Republic Records / Universal Music και περιέχει 26 τραγούδια, όλα σε νέες ηχογραφήσεις: Τα 13 τραγούδια του αρχικού άλμπουμ και επτά τραγούδια που είχαν κυκλοφορήσει σε διάφορες διεθνείς εκδόσεις, όπως και έξι bonus tracks που είχαν γραφτεί το 2008 και δεν είχαν δει ποτέ μέχρι σήμερα το φως της δημοσιότητας.

Στα έξι ακυκλοφόρητα τραγούδια συμπεριλαμβάνονται το «You All Over Me» με τη συμμετοχή της Maren Morris, το οποίο αποκαλύφθηκε πρόσφατα, αλλά και δύο συνεργασίες με τον αστέρα της country μουσικής Keith Urban στα τραγούδια «That’s When» και «We Were Happy».

Για αυτά τα ακυκλοφόρητα τραγούδια η Taylor Swift ένωσε τις δυνάμεις της με τους στενός πλέον συνεργάτες της, τους μουσικούς και παραγωγούς Jack Antonoff και Aaraon Dessner (Tha National).

Το «Fearless (Taylor’s Version)» κουβαλά μαζί του όλη την αίσθηση της εποχής κατά την οποία ηχογραφήθηκε. Η Taylor Swift μάλιστα προσέλαβε τους μουσικούς που συμμετείχαν στις αρχικές ηχογραφήσεις και ήταν μέρος της μπάντας που τη συνόδευσε στην περιοδεία της, ενώ αυτές οι νέες εκδοχές δεν διαφοροποιούνται έντονα από τις αρχικές ηχογραφήσεις τους.

Ωστόσο εδώ η παραγωγή είναι πιο ζεστή και οι ερμηνείες της Taylor Swift είναι σαφώς πιο ώριμες, αν και συνεχίζουν να αποπνέουν τον ίδιο ρομαντισμό από τον οποίο διακατέχονταν κυκλοφορία του 2008.

Η ακρόαση ολόκληρου του άλμπουμ έχει παρόμοιο αποτέλεσμα με την ανάγνωση ενός παλιού ημερολογίου, ειδικά από τη στιγμή που αυτά τα τραγούδια είναι γεμάτα νοσταλγία δεδομένης της προβολής που έλαβαν όταν κυκλοφόρησαν πρώτη φορά.

Το «Fearless (Taylor’s Version)» είναι το πρώτο άλμπουμ που κυκλοφορεί η Taylor Swift μετά την απόφασή της να ηχογραφήσει ξανά τις έξι πρώτες δισκογραφικές δουλειές της, σε μία προσπάθεια να ανακτήσει την κυριότητα του μουσικού καταλόγου της μετά τις δύο διαδοχικές πωλήσεις του, χωρίς να της δοθεί η ευκαιρία να καταθέσει η ίδια προσφορά.

Δείτε τα lyric videos του «Fearless (Taylor’s Version)» στο YouTube: