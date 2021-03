Taylor Swift, BTS και Dua Lipa μεταξύ των 22 καλλιτεχνών που θα τραγουδήσουν στα Βραβεία Grammy 2021

Η Ακαδημία Ηχογράφησης έδωσε στη δημοσιότητα την πλήρη λίστα με τα ονόματα των καλλιτεχνών που θα τραγουδήσουν στην επικείμενη τελετή απονομής των Βραβείων Grammy 2021.

Η μεγαλύτερη βραδιά της μουσικής θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Μαρτίου στο «Staples Center» του Λος Άντζελες με οικοδεσπότη τον Trevor Noah.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ακαδημίας Ηχογράφησης, όλοι οι καλλιτέχνες που θα παρευρεθούν στην τελετή απονομής θα είναι «διαχωρισμένοι με ασφάλεια», τηρώντας τα μέτρα προστασίας από τον COVID-19 και θα παίξουν μουσική ο ένας για τον άλλον ως κοινότητα.

Οι καλλιτέχνες και τα συγκροτήματα που θα τραγουδήσουν στα 63α ετήσια Βραβεία Grammy είναι με αλφαβητική σειρά οι:

Bad Bunny, Black Pumas, Cardi B, BTS, Brandi Carlile, DaBaby, Doja Cat, Billie Eilish, Mickey Guyton, HAIM, Brittany Howard, Miranda Lambert, Lil Baby, Dua Lipa, Chris Martin, John Mayer, Megan Thee Stallion, Maren Morris, Post Malone, Roddy Ricch, Harry Styles, Taylor Swift.

Επίσης τα Βραβεία Grammy 2021 θα αποτίσουν φόρο τιμής στους χώρους από τη βιομηχανία της ψυχαγωγίας που έχουν πληγεί από την πανδημία.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς διάφορες κατηγορίες της διοργάνωσης θα παρουσιάσουν άνθρωποι που εργάζονται καθημερινά στο «Troubadour» (Λος Άντζελες), στο «The Hotel Café» (Λος Άντζελες), στο «Apollo Theater» (Νέα Υόρκη) και στο «The Station Inn» (Νάσβιλ).

