Νέο single για τον Ελβετό dj, remixer και παραγωγό EDX, ο οποίος ειναι ο Νο 1 Ελβετός καλλιτέχνης στο Spotify, έχει ανακηρυχθεί από το έγκριτο dance μουσικό περιοδικό Mixmag, ως ‘Genious” και έχει προταθεί για βραβείο Grammy, στο remix που έκανε στο How Long του Charlie Puth.

To νέο του single αποτελεί διασκευή του αγαπημένου μας τραγουδιού των Moloko : The Time Is Now από το 2000!