The Weeknd – Μετά το ‘Heartless’, έρχεται το ‘Blinding Lights’. Εισερχόμενα x

Ο Καναδός hip hop superstar The Weeknd, λίγα μόνο 24ωρα μετά το single ‘Heartless’, κυκλοφορεί νέο τραγούδι με τίτλο ‘Blinding Lights’.

To νέο τραγούδι του hitmaker The Weeknd, είναι ένα uptempo κομμάτι, με μια χαρακτηριστική 80’s διάθεση θα’ λεγε κανείς και δυναμικό beat.

Τα ‘Heartless’ & ‘Blinding Lights’ είναι το νέο υλικό που μας παρουσιάζει ο τραγουδιστής μετά το τελευταίο του project τον Μάρτη του 2018 με το ‘My Dear Melancholy EP’ και το hit album του Starboy το 2016. Τον Απρίλη του 2019, ο The Weeknd συνεργάστηκε επίσης με τους Travis Scott & SZA για το soundtrack της σειράς Game Of Thrones, ‘Power Is Power’.

Βρείτε και ακούστε το ‘Blinding Lights’, εδώ:

https://TheWeeknd.lnk.to/BlindingLightsGREPR