The Weeknd: Το «House of Balloons» κυκλοφορεί ψηφιακά στην ολοκληρωμένη εκδοχή του

Ακούστε το «House Of Balloons» του The Weeknd στην πιο παρθένα και δυναμική μορφή του.

Πριν από δέκα χρόνια, μια ανώνυμη δύναμη αναδύθηκε από τις σκιές του Τορόντο και έκανε το πρώτο βήμα προς την αλλαγή της μουσικής.

Η ιστορία ξεκίνησε πριν τις υποψηφιότητες για Όσκαρ και την εμφάνισή του στο ημίχρονο του Super Bowl. Στις 21 Μαρτίου 2011 ο The Weeknd έκανε το ντεμπούτο του με το πρωτοποριακό mixtape «House Of Balloons».

Το «House of Balloons» κυκλοφόρησε στις 21 Μαρτίου 2011 και διατέθηκε αρχικά δωρεάν. Το mixtape δημοσιεύθηκε στις ψηφιακές πλατφόρμες τον Φεβρουάριο του 2015, ωστόσο από τα τραγούδια της εκδοχής που ανέβηκε στις υπηρεσίες streaming είχαν αφαιρεθεί τα samples.

Μια δεκαετία αργότερα από την πρώτη κυκλοφορία του, το «House Of Balloons» έρχεται για πρώτη φορά σε όλες τις υπηρεσίες streaming στην πρωτότυπη έκδοσή του, στην πιο παρθένα και δυναμική μορφή του, περιλαμβάνοντας όλα τα αρχικά mixes και samples.

Το «House of Balloons» έλαβε διθυραμβικές κριτικές και θεωρείται από πολλούς ως μια από τις πιο σημαντικές R&B κυκλοφορίες εκείνων των ετών.

Μελαγχολικό, ειλικρινές, τολμηρό, αλλά και εξαιρετικά εντυπωσιακό, το «House of Balloons» έβαλε τα θεμέλια για την εξέλιξη του The Weeknd σε έναν από τους πιο θρυλικούς καλλιτέχνες των ημερών μας με τραγούδια όπως τα «High For This», «Wicked Games» και «The Morning».

Το «House of Balloons» χαρακτηρίζεται από όλα τα στοιχεία που έκαναν γνωστό τον The Weeknd ως μια μυστηριώδη φιγούρα στο μουσικό τοπίο.

Το mixtape είναι γεμάτο με ιστορίες για βραδινές ερωτικές περιπέτειες, ναρκωτικά, πρωινά με κατάθλιψη και σκοτεινές σχέσεις, ιστορίες που συνθέτουν τον ήχο ενός συντετριμμένου ανθρώπου.

Μολονότι σηματοδότησε την πρώτη κυκλοφορία του The Weeknd, το «House of Balloons» έμοιαζε με το έργο ενός καλλιτέχνη που μετράει πολλά χρόνια στην R&B σκηνή.

Με αφορμή την επανακυκλοφορία του «House of Balloons», ο The Weeknd ένωσε τις δυνάμεις του με τον σύγχρονο καλλιτέχνη Daniel Arsham για τη δημιουργία μίας νέας συλλογής.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας τους αποκαλύφθηκε ένα γλυπτό βασισμένο στο εξώφυλλο του «House of Balloons».

Επίσης κυκλοφορούν ένα διάφανο βινύλιο του mixtape σε περιορισμένη έκδοση 1.000 αντιτύπων και ένα varsity jacket εμπνευσμένο από την εμφάνιση του The Weeknd στο πρώτο του live show, στο «Mod Club» του Τορόντο το 2011.