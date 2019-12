This Is How (We Want You To Get High)’ – Το ακυκλοφόρητο τραγούδι του George Michael

Επτά χρόνια πρίν, το 2012, ήταν η χρονιά που κυκλοφόρησε τελευταία φορά νέο υλικό του George Michael.

Το νέο ακυκλοφόρητο τραγούδι, ‘This Is How (We Want You To Get Hight)’ από τον George Michael, κυκλοφορεί!

Το ‘This Is How (We Want You To Get High)’, είναι ένα funky, upbeat τραγούδι που θα ακούσουμε και στη νέα Χριστουγεννιάτικη ταινία ‘Last Christmas’, μαζί με άλλα τραγούδια του George Michael και των Wham! Με ένα πολύ θετικό και εμψυχωτικό μήνυμα, το τραγούδι είναι το φινάλε της ταινίας που προβάλλεται ήδη στους κινηματογράφους

To ‘This Is How (We Want You to Get High)’ γράφτηκε από τους George Michael & James Jackman το 2012 στα Air Studios στο Λονδίνο και οι τελικές πινελιές στο τραγούδι δόθηκαν το 2015, τη χρονιά δηλαδή που έκανε και τις τελευταίες ηχογραφήσεις του.

Βρείτε και ακούστε το ‘This Is How (We Want You To Get High)’, εδώ:

https://GeorgeMichael.lnk.to/ThisIsHowGREPR