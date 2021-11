To νέο ντοκιμαντέρ για τον θρυλικό τραγουδιστή της ροκ, Freddie Mercury

Τον Νοέμβριο και συγκεκριμένα στις 24, “κλείνουν” 30 χρόνια από τον θάνατο του frontman των Queen. O αγαπημένος τραγουδιστής της ροκ έχει μνημονευτεί ουκ ολίγες φορές από τον κινηματογράφο αλλά και την τηλεόραση. Το 2012 ο Mercury ”εμφανίστηκε” ως δευτερεύων ρόλος στο τηλεοπτικό δράμα του BBC ”Best Possible Taste: The Kenny Everett Story όπου τον ενσάρκωσε ο James Floyd. Ο John Blunt υποδύθηκε τον διάσημο αστέρα στο ”The Freddie Merury Story: Who Wants to Live Forever” το 2016. Δύο χρόνια αργότερα, οι τηλεθεατές είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν τον αγαπημένο τους καλλιτέχνη μέσα από τον David Avery και τον Eric McCormack στις σειρές ”Urbal Myths” και ”Will & Grace” αντίστοιχα. Τέλος, δεν μπορεί κανείς να ξεχάσει την πολύ επιτυχημένη αυτοβιογραφία ”Bohemian Rhapsody” με τον Rami Malek.

Φέτος, το ΒΒC Two, ετοίμασε την οπτικοποίηση του ”τελευταίου κεφαλαίου” του χαρισματικού μουσικού. Το ντοκιμαντέρ ”Freddie Mercury: The Final Act” θα μεταδοθεί αυτόν το μήνα από το κανάλι και θα αφορά τα τελευταία χρόνια ζωής του τραγουδιστή. Πιο συγκεκριμένα, το ντοκιμαντέρ είναι αφιερωμένο στην τελευταία συναυλία του αρχηγού των Queen, στον θάνατό του τον Νοέμβριο του 1991 από τις επιπλοκές του AIDS και στη συναυλία- φόρo τιμής που διοργανώθηκε στο στάδιο Wembley τον Απρίλη του 1991.

Επιπροσθέτως, το ντοκιμαντέρ θα περιλαμβάνει νέες συνεντεύξεις των μελών των Queen, της αδερφής του, των φίλων του και του προσωπικού του βοηθού. Συνεντεύξεις για λογαριασμό του φιλμ έδωσαν επίσης καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συναυλία- αφιέρωμα όπως ο Gary Cherone των Extreme και ο Roger Daltrey των The Who. Tέλος, γιατροί και επιζώντες που είδαν και γνώρισαν τον αντίκτυπο του AIDS/ HIV από πρώτο χέρι μίλησαν στην κάμερα υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του James Rogan.

Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για την ακριβή ημερομηνία πρεμιέρας του ντοκιμαντέρ.