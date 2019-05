To νέο dance hit από τους Black Saint – Everybody Wants You

Το ξεχωριστό Λονδρέζικο τρίο, επιστρέφει με το dance hit Everybody Wants You, με τον Sam Fischer στη φωνητικά.

Ο τελευταίος χρόνος ήταν εξαιρετικά δημιουργικός για το συγκρότημα, με τα περισσότερα έντυπα να τους εκθειάζουν και τα streams να έχουν εκτοξευτεί πάνω από τα 30.000.000!

Το μέλλον τους προβλέπεται λαμπρό και το πρώτο τους EP, που έρχεται σύντομα, αναμένεται με ανυπομονησία