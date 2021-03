Universal Trilogy: Οι πρωτοπόροι της εγχώριας ηλεκτρονικής μουσικής κυκλοφορούν το «Multimorphic – 25th Anniversary Edition»

Το «Multimorphic – 25th Anniversary Edition» περιλαμβάνει όλα τα τραγούδια της πρωτότυπης κυκλοφορίας καθώς και bonus tracks.

Οι Universal Trilogy, πρωτοπόροι της εγχώριας ηλεκτρονικής μουσικής, πραγματοποιούν μια ιστορική αναδρομή στην δισκογραφία τους και παρουσιάζουν ψηφιακά το πρώτο τους άλμπουμ με τίτλο «MultiMorphic» σε μια επετειακή έκδοση για τα 25 χρόνια κυκλοφορίας του.

Το κύριο χαρακτηριστικό του «MultiMorphic» είναι η ηχητική του πολυμορφικότητα.

Σε εκείνη την έντονα επαναστατική περίοδο των ’90s για την παγκόσμια ηλεκτρονική σκηνή, οι Universal Trilogy συμμετέχουν ενεργά σε αυτό το music big bang με τους δικούς τους πειραματισμούς, δημιουργώντας συνθέσεις με διαφορετικά στυλ και επιρροές.

Χαρακτηριστικές συνθέσεις του άλμπουμ είναι:

– Το «Heartbeat» που ήταν το single με το οποίο έγιναν ευρέως γνωστοί. Στην νέα edition συμπεριλαμβάνεται ένα ακυκλοφόρητο remix του σε old school break beat style, το οποίο μετέπειτα παρουσίαζαν στα live τους.

– To «We Came, We Saw, We Kicked His Ass», αγαπημένο track τόσο του συγκροτήματος όσο και των fans τους. Καθιερώθηκε μέσα από τα live τους και υπάρχει σε κάθε playlist του συγκροτήματος.

– Το «X-Tasy» όπου το παρουσίασαν για πρώτη φορά ζωντανά στο ιστορικό «Ρόδον» στην Αθήνα, στα πλαίσια του 2ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Rock Τραγουδιού.

Στα bonus tracks επίσης θα βρούμε ανακατασκευασμένη έκδοση του «Check 2 The Bass Line», όπως και edit versions από τα «We Came, We Saw, We Kicked His Ass», «Heartbeat» και «Meaning Of Life».

Το «Multimorphic – 25th Anniversary Edition» περιλαμβάνει όλα τα τραγούδια της πρωτότυπης κυκλοφορίας, καθώς και bonus tracks από ανέκδοτο υλικό των universal trilogy σε remastered εκτελέσεις.

Οι λάτρεις της εγχώριας ηλεκτρονικής σκηνής, σίγουρα νοιώθουν λίγο «πλουσιότεροι» μουσικά.