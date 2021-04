Victoria Justice: Βρήκαμε φωτογραφίες πριν από 13 χρόνια – Είναι μία θεά

Ανάμεσα στις διάφορες διάσημες που κάνουν την εμφάνισή τους ανά διαστήματα βρίσκεται και η Victoria Justice. Το μελαχρινό κορίτσι με τα υπέροχα, γλυκά μάτια κέρδισε κατευθείαν το κοινό με το που ξεπρόβαλε μέσα από το Nickelodeon στα 2000s υποδυόμενη τη Lola Martinez στο Zoey 101. Στη συνέχεια, ήρθε η σειρά Victorious μέσα από την οποία γνώρισε στο κοινό την Tori Vega, η οποία της έδωσε μεγάλη δημοφιλία κυρίως στο εφηβικό κοινό.

Η Justice είναι πλέον 28 ετών και το βιογραφικό της έχει εμπλουτιστεί με ταινίες, όπως The Boy Who Cried Werewolf (2010), Fun Size (2012), The First Time (2012), Naomi and Ely’s No Kiss List (2015). Το ταλέντο, τα θετικά vibes που αποπνέει ο χαρακτήρας της και το χαμόγελό της ανά πάσα περίσταση σίγουρα θα είναι ένας συνδυασμός που θα μας δώσει πολλά ακόμα στο μέλλον. Προς το παρόν, όμως, ανατρέξαμε στο παρελθόν…

Πήγαμε πίσω στο 2008, 13 χρόνια πριν, για να δούμε την αλλαγή της διάσημης ηθοποιού και, παρά το ότι έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια, είναι λες και είναι… ίδια. Και τότε και τώρα είναι κούκλα, αλλά, και πάλι, το θέαμα προκαλεί θαυμασμό.

Μπες στην παρακάτω gallery για να δεις τις φωτογραφίες της.