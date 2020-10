Whitney Houston: Η πρώτη μαύρη καλλιτέχνιδα στην ιστορία με τρία διαμαντένια albums

Το τρίτο διαμαντένιο άλμπουμ της Whitney Houston είναι γεγονός.

Η Whitney Houston γράφει ιστορία.

Το «Whitney», το δεύτερο studio album της μόλις έγινε διαμαντένιο (δέκα φορές πλατινένιο), μπαίνοντας πλέον στην ίδια λίστα με το δίσκο «Whitney Hοuston» και το soundtrack του «The Bodyguard», καθιστώντας έτσι τη Whitney Houston τη μοναδική μαύρη καλλιτέχνιδα με 3 διαμαντένια albums στη δισκογραφία της.

Η Legacy Recordings και το κληροδότημα της εκλιπούσας τραγουδίστριας ήθελαν να ευχαριστήσουν το κοινό για την αστείρευτη αγάπη του για τη μουσική της Whitney Houston.

Στις 15 Ιανουαρίου το Rock & Roll Hall of Fame ανακοίνωσε την ένταξη της Whitney Houston στην τάξη του 2020. Λόγω της πανδημίας του COVID-19, το Rock & Roll Hall of Fame θα αντικαταστήσει την ετήσια τελετή με ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα σε όσους καλλιτέχνες έγιναν μέλη του πάνθεον τη φετινή χρονιά.

Ένα ειδικό βίντεο δημιουργήθηκε προς εορτασμό της εισόδου της Whitney Houston στο Rock & Roll Hall of Fame, αλλά και για την 35η επέτειο από το ντεμπούτο της. Η ταινία μικρού μήκους περιλαμβάνει τις καλύτερες στιγμές από την καριέρα της αλλά και αναμνήσεις της που μοιράστηκαν οι θαυμαστές της.

Σε συνεργασία με το The Estate of Whitney E. Houston, οι θρύλοι της μουσικής Clive Davis, Pat Houston, Larry Mestel, Dennis O’ Sullivan και Jeff Kallighari πρόκειται να επιμεληθούν την παραγωγή της ταινίας «I Wanna Dance With Somebody», της επίσημης βιογραφίας της Whitney Houston.

Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο Stella Meghie και το σενάριο ο AnthonyMcCarten. To «I Wanna Dance With Somebody» αναμένεται να προβληθεί στους κινηματογράφους το 2022.

Το 13 φορές πλατινένιο άλμπουμ «Whitney» κυκλοφόρησε το 1987 και είναι ο δεύτερος δίσκος της Whitney Houston.

Πέντε τραγούδια του έφτασαν στο Top 10 του Billboard, με τα πρώτα τέσσερα να είναι το «I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)», το «Didn’t We Almost Have It All», το «So Emotional» και το «Where Do Broken Hearts Go». Τα τέσσερα τραγούδια κατέκτησαν την κορυφή του Billboard Hot 100, με την Whitney Houston να είναι η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνιδα με τέσσερα συνεχόμενα Νο. 1 στο συγκεκριμένο chart.

Επιπλέον, σε συνδυασμό με τα τρία Νο. 1 από το debut album της «Whitney Houston» («Saving All My Love for You», «How Will I Know» και «Greatest Love of All»), η Whitney Houston έχει πλέον ένα άπιαστο ρεκόρ με επτά τραγούδια που έχουν φτάσει στην κορυφή του Billboard Hot 100.

Το πρώτο τραγούδι του δίσκου, το «I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)», έγινε παγκόσμια επιτυχία, φτάνοντας στο Νo. 1 των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ηνωμένου Βασιλείου, του Καναδά, της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας και πολλών ευρωπαϊκών χωρών, ενώ κέρδισε το βραβείo Grammy στις κατηγορίες για την Καλύτερη Pop Ερμηνεία από Γυναίκα με το «I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)».

Η Whitney Houston ήταν η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνιδα που έκανε ντεμπούτο στην κορυφή του Billboard 200, χάρη στο άλμπουμ «Whitney» τον Ιούνιο του 1987. To «Whitney» έχει πουλήσει πάνω από 20 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, αποτελώντας έναν από τους δίσκους με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών.

Το άλμπουμ «Whitney Houston» κυκλοφόρησε αρχικά την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου το 1985 και έφτασε στο Νο. 1 του Billboard μετά από 55 εβδομάδες από την κυκλοφορία του και παρέμεινε στην κορυφή για άλλες 14 εβδομάδες.

Το «Whitney Houstοn» ήταν το άλμπουμ με τις υψηλότερες πωλήσεις στην Αμερική το 1986 και ο πρώτος δίσκος από γυναίκα καλλιτέχνιδα που κέρδισε το βραβείο του Άλμπουμ της Χρονιάς στα Grammy.

To 18 φορές πλατινένιο soundtrack του «The Bodyguard», o δεύτερος δίσκος της Whitney Houston που έγινε διαμαντένιος, κέρδισε το Grammy στην κατηγορία Άλμπουμ της Χρονιάς, ενώ το θρυλικό single «I Will Always Love You» απέσπασε το βραβείο Grammy στην κατηγορία Ηχογράφηση της Χρονιάς.

Η ταινία «The Bodyguard», με συμπρωταγωνιστή της τραγουδίστριας τον Kevin Costner, ήταν επιτυχία, επιβεβαιώνοντας πως η Whitney Houston είναι μία διεθνής superstar στη μουσική, στο ραδιόφωνο αλλά και στην μεγάλη οθόνη.

Με παγκόσμιες πωλήσεις που ξεπερνούν τα 45 εκατομμύρια αντίτυπα το «The Bodyguard (Soundtrack)» παρέμεινε για 20 εβδομάδες στην κορυφή του Billboard 200 ενώ το «I Will Always Love You», που πρόσφατα έφτασε το 1 δισεκατομμύριο views στο YouTube, παρέμεινε 14 εβδομάδες στο Νο. 1 του Hot 100, ρεκόρ παραμονής στην πρώτη θέση για την εποχή.

H Whitney Houston έχει ονομαστεί από το Παγκόσμια Ρεκόρ Guinness ως η γυναίκα καλλιτέχνιδα με τα περισσότερα βραβεία και παραμένει μία από τις τραγουδίστριες με τις υψηλότερες πωλήσεις όλων των εποχών, έχοντας ξεπεράσει τα 200 εκατομμύρια αντίτυπα δίσκων παγκοσμίως.